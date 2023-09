Companheira de Seleção, Virna Dias relembra convivência com Walewska: "Ela era única"

"Era uma jogadora muito habilidosa. Acho que se você conversar com todos os treinadores que dirigiu a Wal, não tem uma pessoa que não possa falar um "a" dela, porque sempre foi um exemplo de atleta. Nunca usou droga, nunca consumiu bebidas alcoólicas ao extremo, sempre foi muito ética, muito profissional. Infelizmente partiu, ela preferiu partir precocemente, mas acho que vai deixar um legado muito grande, porque ela é uma jogadora que fez muito pelo voleibol brasileiro e mundial", completou a medalhista olímpica.

Walewska, que além do bronze em Sydney também foi campeã dos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, faleceu após cair da varanda do seu apartamento, que ficava no 17º andar de um prédio na cidade de São Paulo. Sua morte gerou grande comoção nacional, principalmente entre os amantes do esporte. No último domingo, a ex-jogadora foi homenageada em um jogo festivo com lendas do voleibol brasileiro. Antes, foi lembrada pela Seleção Brasileira feminina durante a disputa do Pré-Olímpico, no Japão.