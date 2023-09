Com Vini Jr e sem Guler, Real Madrid divulga relacionados para jogo contra o Las Palmas por La Liga

O Real Madrid divulgou a lista dos 21 atletas relacionados para o jogo contra o Las Palmas, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 14 horas (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Totalmente recuperado de lesão e sem a gastroenterite que o tirou do clássico diante do Atlético de Madrid, o atacante Vinicius Júnior foi convocado para o duelo e aguarda decisão do técnico Carlo Ancelotti para saber se será titular ou não na partida de amanhã. Outra novidade é a volta do lateral Carvajal, também liberado pelo departamento médico para a partida. O espanhol deve voltar à posição de titular, sendo que Lucas Vázquez atuou improvisado ali no último compromisso.

A joia Arda Guler tinha a expectativa de ser relacionado pela primeira vez para um jogo oficial do Real após se recuperar de uma lesão no menisco interno do joelho direito sofrida ainda na pré-temporada. Porém, em comunicado oficial divulgado pelo clube merengue nessa manhã, a promessa sofreu uma nova contusão, dessa vez músculo reto femoral esquerdo. A expectativa da mídia europeia é que o jogador volte em cerca de três semanas.