Chuteira pé-quente: conheça o modelo utilizado por Nestor no gol do título do São Paulo na Copa do Brasil

O meio-campista Rodrigo Nestor colocou seu nome na história do São Paulo ao marcar o gol que deu o título inédito da Copa do Brasil ao clube. O tento foi anotado no último domingo, durante o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Morumbi.

Após um cruzamento na área, o goleiro Rossi afastou mal e viu a bola sobrar no pé esquerdo de Nestor. O jogador são-paulino emendou um belo chute de canhota, estufando as redes e empatando a partida. Na ida, o Tricolor havia vencido por 1 a 0.

O jogador entrou em campo com uma das chuteiras mais modernas da New Balance. A Tekela V4 Low tem cabedal projetado para fornecer áreas estratégicas de elasticidade e suporte, aprimorando o toque do jogador na bola. Esta versão também é caracterizada pelos cadarços, para personalizar o ajuste nos pés.