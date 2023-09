Casemiro marca, Manchester United supera o Crystal Palace e avança na Copa da Liga Inglesa

Em compromisso válido pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, o Manchester United recebeu o Crystal Palace no Old Trafford e venceu por 3 a 0. Alejandro Garnacho, Casemiro e Anthony Martial foram os responsáveis por marcar os gols do duelo desta terça-feira.

Além de garantir a participação na próxima fase da competição, a vitória fez com que o United convencesse sua torcida. Os comandados do técnico Erik ten Hag vinham de três derrotas nos últimos quatro jogos e precisavam de uma resposta para as atuações ruins.

As duas equipes voltarão a se enfrentar no mesmo estádio neste sábado, às 11 horas (de Brasília). Porém, o confronto desta vez será válido pela sétima rodada do Campeonato Inglês. Ambos os times estão no meio da tabela, com o United somando nove o Palace com oito pontos.