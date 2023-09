Casa de apostas elege Palmeiras e Fortaleza como favoritos aos títulos de Libertadores e Sul-Americana

O momento é de decisão na Copa Libertadores e na Sul-Americana. Palmeiras, Boca Juniors, Fluminense e Internacional seguem na disputa pela principal competição da América do Sul; Corinthians, Fortaleza, Defensa y Justicia e LDU, por sua vez, continuam sonhando com a outra disputa do continente.

De acordo com a casa de apostas Betfair ? especialista em análise de probabilidades esportivas ?, o Verdão é o favorito a conquistar a Liberta, enquanto o Leão do Pici desponta à frente para vencer a Sula.

Segundo a análise, o Alviverde tem 37% de chances de conquistar seu terceiro título de Libertadores sob o comando de Abel Ferreira. O Fluminense aparece em segundo, com 24%, enquanto o Inter soma 20%. O Boca Juniors, por fim, tem apenas 19%.