Caio Henrique sofre lesão ligamentar no joelho e deve ser cortado da Seleção Brasileira

O Monaco confirmou nesta terça-feira que o lateral esquerdo Caio Henrique sofreu uma entorse no joelho esquerdo. De acordo com o clube, o jogador de 26 anos teve uma lesão no ligamento cruzado anterior, podendo ser operado dependendo da gravidade.

Com isso, Caio Henrique deve ser cortado da Seleção Brasileira dos próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe jogará contra Venezuela e Uruguai, nos dias 12 e 17 de outubro, respectivamente.