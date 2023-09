Bayern de Munique goleia time da terceira divisão e avança na Copa da Alemanha

Estamos na próxima fase da Pokal! ??#SCPFCB #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/4WKfvKV9iJ

O Bayern não subestimou o adversário da terceira divisão alemã, e foi a campo com alguns titulares, entre eles os laterais Davies e Laimer, o volante Kimmich e os meias-ofensivos Gnabry e Musiala. Com total controle de bola, o Bayern abriu o placar com apenas oito minutos. Após cruzamento pela esquerda, Choupo-Moting aproveitou sobra na área e chutou cruzado para fazer 1 a 0.

Com a vantagem, os visitantes diminuíram o ritmo e trocaram passes sem pressa para encontrar espaços. Aos 39 minutos, Laimer aproveitou bola levantada na área e tocou de cabeça com categoria para encobrir o goleiro e ampliar a vantagem. Aos 50 minutos, Kimmich apareceu pela direita e cruzou na pequena área para o jovem Frans Kratzig tocar para dentro e fazer o terceiro gol antes do intervalo.