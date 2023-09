Bayern de Munique contará com desfalques e retornos na estreia da Copa da Alemanha

O Bayern de Munique contará com desfalques e retornos para a estreia desta terça-feira na Copa da Alemanha diante do Preussen Munster. A bola rola às 15h45, no Preussenstadion.

De acordo com informações divulgadas pelo clube em seu site oficial, o Gigante da Bavária ainda não conta com o goleiro Manuel Neuer. Com isso, Daniel Peretz, recém-contratado, pode fazer sua estreia num jogo oficial pelo clube alemão, com Sven Ulreich indo para o banco. Além dele, o zagueiro Matthijs de Ligt, após sofrer uma pancada no joelho no jogo diante do Bochum, no sábado, também não estará disponível.

No entanto, o técnico Tomas Tuchel contará com o retorno do lateral Raphael Guerreiro, que se recuperou de uma contusão muscular na panturrilha. O treinador confirmou, em entrevista coletiva, que o atleta português está de volta ao elenco e pode ganhar minutos.