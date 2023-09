Atlético-MG segue preparação para enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro

?? Galo treina em busca da 5ª vitória fora de casa no Brasileiro: https://t.co/jbdmCHP0vq#GaloPaixãoNacional ??? pic.twitter.com/CCcAvW6Ji1

? Atlético (@Atletico) September 26, 2023

Nesta semana, a equipe ainda faz mais dois treinos antes de seguiur viagem a Porto Alegre, onde, na sexta-feira, finalizará a preparação no CT do Grêmio.

Para a partida com o Colorado, o Atlético-MG terá o desfalque do volante Otávio, que recebeu seu terceiro cartão amarelo na vitória com o Dourado. Por outro lado, o zagueiro Igor Rabello deu início ao processo de transição física e tem a expectativa de voltar a ficar à disposição do time.

Se por um lado o Galo tem a semana cheia antes de enfrentar o Inter, o Colorado, antes do duelo com os mineiros, visita o Fluminense, pela semifinal da Copa Libertadores na quarta-feira. A equipe gaúcha, no Brasileiro, tem 29 pontos e está em 13° lugar.