Assessora é exonerada do Ministério da Igualdade Racial após criticar torcida do São Paulo

O Ministério da Igualdade Racial anunciou nesta terça-feira que Marcelle Decothé foi exonerada do cargo de Chefe da Assessoria Especial após criticar a torcida do São Paulo em suas redes sociais, no último domingo, durante a final da Copa do Brasil.

Nos stories de seu Instagram, Marcelle reclamou da "torcida branca" do São Paulo. Ela, que é torcedora do Flamengo, estava no Morumbi para acompanhar a ministra Anielle Franco na assinatura de um protocolo do Governo Federal contra o racismo no esporte.

"Torcida branca, que não canta, descendente de europeu safade... Pior tudo de pauliste", escreveu a ex-assessora.