Arias admite dores, mas garante reforçar o Fluminense diante do Internacional pela Libertadores

O Fluminense vai finalizar nesta terça-feira sua preparação para o jogo contra o Internacional, às 21h30 (de Brasília), no Maracança, válido pela ida da semifinal da Libertadores. O meia Jhon Arias era dúvida, mas afirmou que estará em campo na decisão.

"Ainda estou com um pouco de dor, mas isso não vai me tirar deste jogo. Só se eu quebrasse algo que não jogaria. Estou fazendo tratamento, me cuidando. Vou muito motivado para a partida", disse o colombiano ao canal Trivela, no Youtube.