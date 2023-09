Após título perdido, Everton Ribeiro faz desabafo para a torcida do Flamengo: "É frustrante"

A perda do título da Copa do Brasil segue tendo reflexos dentro do elenco do Flamengo. Os rubro-negros dificilmente vão erguer uma taça nesta temporada após anos vitoriosos.

O meia Everton Ribeiro utilizou as redes sociais para fazer um desabafo e mandou recado para a torcida rubro-negra.

"A dor da derrota faz parte da vida de um atleta, mas no Flamengo nunca vamos nos acostumar com ela. Queríamos muito esse título, mas as coisas não deram certo. É frustrante. Dói demais, ainda mais para um grupo com tantos atletas vencedores e para um clube tão acostumado a vencer. Temos que pedir desculpas aos nossos torcedores, que fazem de tudo para nos acompanhar, que nos apoiam sempre. E temos que seguir trabalhando. É repetitivo, mas é a única saída possível. Trabalhar, entender o que foi feito de errado e fazer diferente. Temos que ser melhores! O Flamengo merece que sejamos melhores do que isso", escreveu.