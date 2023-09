Ancelotti aprova Xabi Alonso como seu possível sucessor no Real Madrid

Após o acerto de Carlo Ancelotti com a Seleção Brasileira ser confirmado pela CBF, o Real Madrid está com o radar ligado para acertar com um novo técnico para substituir o italiano. Um nome que é apontado como favorito para a vaga é o de Xabi Alonso, atual treinador do Bayer Leverkusen.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Ancelotti abriu as portas para a chegada do ex-jogador ao clube espanhol. Vale lembrar que os dois já trabalharam juntos no Real, quando Xabi ainda não havia pendurado as chuteiras. Eles fizeram parte do grupo que conquistou a Champions League de 2013/14.

"Tive-o como jogador e tem um grande conhecimento, tem essa capacidade. Desejo que ele, Raul ou Arbeloa sejam treinadores do Madrid porque os amo muito e espero que um dia podem ser treinadores do Real Madrid", disse Ancelotti.