América faz post insinuando que teria sido prejudicado pela arbitragem contra o Vasco

Nesta segunda-feira, o Vasco da Gama bateu o América na Arena Independência por 1 a 0. O jogo foi marcado por muitas discussões, como os cartões vermelhos para Iago Maidana e Felipe Azevedo, além de um possível pênalti para o clube mineiro, não marcado pelo árbitro.

As polêmicas continuaram na manhã desta terça-feira. Em suas redes sociais, o América fez um post em que reforça as reclamações de arbitragem.

A legenda da publicação traz dois emojis, uma televisão e um rosto dormindo, em uma referência ao VAR, que teria deixado o lance passar despercebido. No post, é mostrado o lance em que os mineiros reclamam do possível pênalti em Felipe Azevedo, e ao lado, uma foto do rosto do jogador machucado.