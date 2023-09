Abel tem missão de quebrar tabu do Palmeiras contra o Boca Juniors pela Libertadores

Abel Ferreira já quebrou várias escritas pelo Palmeiras. Agora, terá mais uma dura missão pela frente — outra vez pela Libertadores. Se quiser avançar à final da competição continental, o Verdão terá que fazer o que jamais conseguiu na disputa: eliminar o Boca Juniors no mata-mata.

O Alviverde já encarou a equipe xeneize 10 vezes no mais importante torneio de clubes da América do Sul. O retrospecto total dá conta de duas vitórias brasileiras, seis empates e dois triunfos argentinos. Entretanto, na final de 2000 e nas semifinais de 2001 e 2018, o Boca levou a melhor.

Em 2000, após empate por 2 a 2 na ida, na Argentina, Palmeiras e Boca Juniors fizeram a grande decisão no Morumbi. Ao fim do tempo regulamentar, nova igualdade: dessa vez, sem gols marcados. Com isso, a final foi para a decisão por pênaltis.