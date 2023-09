Yuri Alberto fala da importância do Corinthians começar eliminatória contra Fortaleza com vitória

O camisa 9 do Timão possui 11 gols marcados em 50 jogos nesta temporada, sendo o artilheiro do elenco atual da equipe no ano. Yuri passou por uma seca de gols recente de seis partidas, mas voltou a marcar no empate em 4 a 4 com o Grêmio.

Na Sul-Americana, o atacante possui um gol marcado, anotado na ida das oitavas de final, contra o Newell's Old Boys. Felipe Augusto, Maycon, Ryan, Wesley e Gil foram os outros jogadores do Corinthians que marcaram nesta edição do torneio continental.

A volta da semifinal contra o Fortaleza está marcada para o dia 3 de outubro, na Arena Castelão. Desde que entrou no mata-mata da Sula, o Corinthians decidiu todas as eliminatórias longe de Itaquera.