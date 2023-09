Xavi avalia a possibilidade de contar com Vitor Roque no Barcelona já em janeiro

Contratado pelo Barcelona em junho, o atacante Vitor Roque tem acordo para continuar no Athletico-PR até o meio de 2024. No entanto, de acordo com Xavi, técnico da equipe catalã, a ideia é de contar com o jovem o mais cedo possível.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o treinador revelou que a chegada do atleta de 18 anos pode acontecer ainda no mês de janeiro, seis meses antes do combinado entre os dois clubes quando as negociações foram concluídas.

"Existe a possibilidade de ele vir em janeiro", disse Xavi. Para garantir a antecipação da chegada de Vitor Roque, o Barcelona poderá pagar um valor adicional aos 40 milhões de euros negociados na última janela pelo jogador.