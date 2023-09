Palmeiras tem seis remanescentes da única vitória contra o Boca na Bombonera

A temporada de 2018 foi a primeira de Weverton no Palmeiras. No ano em questão, o atual goleiro titular fazia um rodízio na meta junto com Fernando Prass e Jailson, ambos aposentados nos dias de hoje. O zagueiro Luan, por sua vez, foi mais utilizado nos jogos do Brasileirão - conquistado pelo clube naquele ano - do que na Libertadores.

Classificação e jogos Libertadores

O lateral Mayke ficou de fora da lista de relacionados, enquanto Artur, ainda não estava firmado no time e já tinha retornado de dois empréstimos, para Novorizontino e Londrina. O jogador também chegou a reforçar o sub-20 do Verdão.

Dos nomes que ainda estão no elenco desde aquela vitória, apenas Dudu não poderá entrar em campo. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e vem se recuperando de cirurgia.

O Palmeiras volta à Bombonera nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), para disputa do jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.