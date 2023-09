Vasco ganha do América-MG, deixa Z4 do Brasileiro e aumenta pressão sobre o Santos

O América-MG dominou o primeiro tempo, mas parou em Léo Jardim. No entanto, nos acréscimos, os mineiros ficaram com um a menos após expulsão de Igor Maidana. Na etapa final, foi o Vasco que dominou as ações, mas sofreu com a falta de criatividade do ataque. Nos acréscimos, Jair marcou o gol da vitória dos cruzmaltinos.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, em duelo fundamental na luta contra o rebaixamento. A partida acontece às 16 horas (de Brasília). No mesmo dia, o América-MG vai ter o clássico contra o Cruzeiro, no Mineirão, no mesmo dia e horário. Ambas as partidas são válidas pela 25ª rodada.

O jogo entre América-MG e Vasco

O América-MG começou melhor a partida e criou a primeira chance aos quatro minutos. Martínez viu Léo Jardim adiantado e tentou de longe, mas a bola foi para fora. Depois, Nicolas cobrou falta e viu o goleiro cruzmaltino fazer boa defesa. Os donos da casa ainda assustaram em cabeceio de Igor Maidana.

O Vasco tinha dificuldade em criar bons lances no ataque, mas conseguiu impedir os avanços do América-MG por um bom tempo. Tanto que os donos da casa só voltaram a gerar perigo aos 30 minutos. Primeiro, Rodrigo Varanda acertou a trave. Depois, Martínez finalizou para grande defesa de Léo Jardim.