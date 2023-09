Treino aberto e decisão contra o Vasco: veja programação da semana do Santos

Em busca da permanência na elite do futebol brasileiro, o Santos tem uma semana decisiva pela frente. Nesse domingo, o Peixe enfrenta o Vasco, um concorrente direto na disputa do Brasileirão.

O elenco do Peixe folgou no último domingo e retomou a preparação para a partida nessa segunda-feira. Ao contrário do Alvinegro Praiano, o Cruz-Maltino entrará em campo na mesma data, para pegar o América-MG, às 20h (de Brasília), no Estádio Independência.

Em caso de vitória ou empate do Vasco, a equipe passará o Santos na tabela. No momento, o Peixe está na 17ª posição, com 24 pontos, um a mais que os cariocas. O primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o Bahia, com 25.