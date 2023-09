Torcida do Fortaleza lota aeroporto no embarque para enfrentar o Corinthians

O Fortaleza embarcou para São Paulo na noite do último domingo para enfrentar o Corinthians, em jogo nesta terça-feira pela semifinal da Sul-Americana. Antes de pegar o avião, a delegação foi recebida com festa no aeroporto da capital cearense.

Diversos torcedores compareceram ao local para incentivar os atletas antes do primeiro jogo da semi. A partida contra os paulistas é muito especial para o Leão do Pici, que é o único time do nordeste a conseguir chegar entre os quatro melhores de uma competição continental.