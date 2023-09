Torcedores do Flamengo protestam no aeroporto contra o elenco e picham a Gávea

O elenco do Flamengo desembarcou na madrugada desta segunda-feira no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, após a perda do título da Copa do Brasil, com torcedores aguardando para a realização de um protesto. O Rubro-Negro empatou com o São Paulo no Morumbi e ficou com o vice-campeonato na competição nacional, em um resultado considerado como mais um fracasso.

Torcedores esperavam a delegação na área de desembarque no Aeroporto do Galeão, mas não tiveram contato com atletas, comissão técnica e dirigentes. O ônibus do clube deixou o local por uma saída alternativa - pelo terminal de cargas, segundo informações da Rádio Manchete, do Rio.

Antes mesmo do desembarque do elenco, os torcedores já puxavam cantos contra a equipe. "Vergonha, vergonha, time sem vergonha", apontavam os manifestantes. Em certo momento, houve contato com o chefe da segurança do clube para alinhar como seria feito um possível protesto.