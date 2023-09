Torcedor do São Paulo morre em local de confronto com Polícia no Morumbi

Um torcedor do São Paulo morreu no entorno do Morumbi neste domingo após a conquista da Copa do Brasil contra o Flamengo. A morte ocorreu em um local próximo a uma confusão entre a torcida e a polícia militar. As informações são do ge.

Rafael dos Santos Tercilio Garcia, de 32 anos, foi ferido e levado de ambulância ao Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu. O são-paulino teve ferimentos na nuca e outras lesões pelo corpo, mas a causa da morte não foi determinada ainda, de acordo com o tenente-coronel Elço Moreira, do 2º Batalhão de Choque da PM.

Após o término da partida, a polícia militar usou bombas de gás para dispersar uma multidão que permanecia ao redor do estádio do Morumbi para comemorar o título da Copa do Brasil. Segundo a PM, não foi utilizada munição letal na confusão com os torcedores.