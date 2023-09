Time Brasil define equipe que vai disputar a Final da Copa Nações de hipismo

Nesta quarta-feira, será definida a escalação dos quatro conjuntos para a 1ª parte da Copa das Nações, que começa no dia seguinte, às 9h (de Brasília), com participação de 15 países. No sábado, será anunciada a formação das equipes de quatro conjuntos para a grande final da Copa das Nações no próximo domingo, às 10h.

As oito melhores equipes da 1ª passagem da Copa das Nações saltam a final e as demais sete equipes disputam a Challenge Cup, que acontece neste sábado, 30/9, às 16h. A armação dos percursos está a cargo do espanhol Santiago Varela Ullastres.

O país campeão da Final da Copa das Nações garante vaga em Paris 2024 e se o país já estiver qualificado, a vaga fica para o país melhor classificado entre os não qualificados para os Jogos Olímpicos. Lembrando que nos Jogos Pan-americanos 2023 no Chile, entre 31 de outubro e 4 de novembro, os três melhores países também garantem vaga em Paris 2024.