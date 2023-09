Sub-12 e sub-14 do Palmeiras vencem o Joseense pelo Campeonato Paulista

Os times sub-12 e sub-14 do Palmeiras entraram em campo pelo Campeonato Paulista no último domingo e venceram seus compromissos pela competição. As duas categorias enfrentaram o Joseense.

O sub-14 superou o adversário por 2 a 0, com gols de Icaro e Caio. Já o sub-12 goleou com 4 a 0, com os tentos de Lucas (duas vezes), Guilherme e Gabriel Bueno.

Com a vitória, o sub-14 alcançou os 19 pontos, continuando na liderança do grupo 03. Até o momento, são seis partidas disputadas, com cinco vitórias e um empate, com 16 gols marcados e um sofrido.