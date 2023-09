Sporting vence o Rio Ave e retoma a ponta do Campeonato Português

Nesta segunda-feira, o Sporting recebeu o Rio Ave pela quinta rodada do Campeonato Português e venceu o confronto por 2 a 0. Paulinho e Marcus Edwards marcaram os gols da vitória ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Sporting chega a 16 pontos e assume a ponta do Português pelo critério do saldo de gols, já que o Porto tem a mesma pontuação e o confronto direto entre os times ainda não ocorreu. Já o Rio Ave segue com cinco pontos e na 15ª colocação.

Agora, o Sporting volta a campo no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), para visitar o Farense. Já o Rio Ave joga no domingo, às 16h30, para enfrentar o Moreirense em casa.