Sem Neymar, Al-Hilal vence na Copa do Rei Saudita e avança às oitavas de final

Nesta segunda-feira (25), o Al-Hilal foi a campo sem Neymar e mesmo assim venceu o Al-Jabalain por 1 a 0, pela segunda fase da Copa do Rei Saudita. No Estádio Príncipe Abdul Aziz bin Musa'ed, o time comandado por Jorge Jesus contou com gol de Rúben Neves para avançar de fase.

O Al-Hilal volta a campo nesta sexta-feira, quando enfrenta o Al-Shabab pela oitava rodada do Campeonato Saudita. A bola rola a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd.

O jogo começou morno, com domínio total do Al-Hilal, que chegou a ter 80% da posse de bola, mas só finalizou na metade final da primeira etapa. Sem grandes emoções, as duas equipes foram para o intervalo com um empate sem gols.