Santos seca Vasco para ir em vantagem para duelo decisivo no Brasileirão

O Santos volta a campo nesse domingo para duelo decisivo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco. Diferentemente dos cariocas, que entram em campo nesta segunda-feira (25), frente ao América-MG, às 20h (de Brasília), no Estádio Independência.

Em caso de vitória ou empate do time de Ramón Diáz, o Peixe será ultrapassado na tabela do torneio de pontos corridos e ficará ainda mais distante do objetivo de escapar do primeiro rebaixamento na história.

Com 24 pontos, o Santos tem um a mais que o Vasco, que ainda tem uma rodada a completar. Mesmo em caso de igualdade na pontuação, os cariocas passam o Peixe por conta do critério de saldo de gols (-17 vs -9).