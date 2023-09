Santos divulga abertura da venda de ingressos para jogo contra Vasco

?16h00: Rating (2 estrelas)



?18h00: Rating (1 estrela)

?? Quarta-feira... pic.twitter.com/V2BfSo3qDB

? Santos FC (@SantosFC) September 25, 2023

Caso ainda haja lugares disponíveis, a venda continuará no domingo, na bilheteria do portão 6 da Vila Belmiro, das 9h às 17h15. Os torcedores do Vasco podem adquirir ingressos na mesma data, das 14h às 17h15, no portão 19.