Santos apresenta déficit no 2º trimestre de 2023 e deve quase R$ 24 milhões a Rueda

A entidade ainda pediu uma mudança de postura em relação às movimentações do Peixe no mercado da bola. A ideia é implementar exigências de performance esportiva em contratos com executivos de futebol, comissões técnicas e jogadores. Assim, caso os contratados não atinjam determinados números, os vínculos podem ser rescindidos sem pagamentos de multas ou indenizações.

Além disso, o Conselho Fiscal questiona o alto números de atletas contratados, "alguns de capacidade duvidosa". A sugestão é imitar o "modelo utilizado pelos clubes de maior sucesso no mundo", ou seja, trazer menos reforços, mas de melhor qualidade e custos um pouco maiores.

"A falta de sucesso em nossa atividade fim, o futebol, resulta em nossa retração no cenário nacional. Enquanto não tratarmos gasto com futebol como investimento, vamos nos retrair de forma sistêmica, fazendo com que cada vez mais a visibilidade no cenário futebolístico nacional e internacional se reduza e caiam nossas receitas", pontuou o CF.

Por fim, o órgão reclamou da venda de algumas joias do clube, como Ângelo e Deivid Washington. Cada um dos atacantes foi vendido por 15 milhões de euros, ambos para o Chelsea, da Inglaterra.

"Estamos com o valor de folha de pagamento comprometida para o próximo ano, os superávits obtidos em 2021 e 2022 e possivelmente o que será obtido em 2023 foi decorrente da venda, queima de estoque de nossas promessas, que ajudaram a reduzir a dívida, porém as vendas ocorreram da forma que o comprador conhecendo nossa fragilidade e necessidade pagou o que quis, foi nítido que nossos rivais negociaram suas promessas por valores superiores aos nossos", finalizou o Conselho Fiscal.