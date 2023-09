Rafael fala sobre fazer história no São Paulo, reconhece importância de Ceni e rasga elogios a Dorival

O elenco do São Paulo ainda está em clima de festa após o título inédito da Copa do Brasil, conquistado no último domingo, em cima do Flamengo, no Morumbi. Em entrevista ao SporTV, nesta segunda-feira, Rafael ? eleito o melhor goleiro da competição ? falou sobre o início da história que está escrevendo no novo clube. Aos 34 anos, ele vive temporada com mais partidas na carreira e levantou a primeira taça atuando como titular. O arqueiro destacou a relevância de se estar sempre ganhando em clubes como o Tricolor.

"O Zetti e o Rogério Ceni são goleiros que não conseguimos mensurar a quantidade de história que eles fizeram, eles são gigantescos na história do São Paulo. Mas eles têm esse tamanho pelo que conquistaram. Nós sabemos que quem veste a camisa do São Paulo tem que conquistar, porque o torcedor são-paulino está acostumado com títulos, conquistas. Nós sabemos que só vamos marcar história em um clube conquistando, ganhando", disse.

"Acho que foi um início muito importante para mim nessa história que estou começando a escrever no São Paulo, foi muito importante já vir com essa conquista. Agora, sei que, para ficar marcado como grandes goleiros ficaram com essa camisa, preciso estar sempre ganhando. E o meu foco é esse, poder continuar fazendo o meu melhor, me dedicando e buscando títulos, porque só assim vamos construir história nesse clube tão grandioso e importante para tantos goleiros no cenário brasileiro e mundial", continuou o jogador.