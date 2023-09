Puma Rodríguez exalta Ramón Díaz após sequência de vitórias do Vasco: "Me passou confiança"

"O Ramón me dá muita liberdade. Isso faz com que a equipe ataque muito pela direita. Ele me dá liberdade para atacar, que é a minha principal característica. O Ramón me passou muita confiança", disse Puma Rodríguez.

Classificação e jogos Brasileirão

O Vasco pode deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. Para isso, os cruzmaltinos precisam vencer o América-MG, no Independência.