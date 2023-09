Preussen Munster x Bayern de Munique: onde assistir e informações do jogo pela Copa da Alemanha

Ao todo, o Bayern somou quatro vitórias e um empate neste princípio de Bundesliga. Além disso, também estreou na Champions League com vitória por 4 a 3 contra o Manchester United. O grande nome deste excelente começo do time é Harry Kane que, em sete jogos, já balançou as redes em oito oportunidades e ainda deu quatro assistências.

Já o Preussen Munster é apenas o 15º colocado da terceira divisão, com oito pontos somados (duas vitórias, dois empates e três derrotas) em sete partidas. No entanto, o clube não perde há três jogos e está nas oitavas de final da Copa da Vestfália, um torneio regional da Alemanha.