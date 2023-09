Presidente do Fortaleza coloca Corinthians como favorito na Sul-Americana: "Pela tradição"

Fortaleza é favorito contra o Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana? Na opinião de Marcelo Paz, presidente do Leão do Pici, não. O dirigente do clube nordestino entende que o Timão tem mais chances de chegar à final do torneio continental por conta da tradição em competições deste nível.

"Esse é um processo, começamos a jogar torneios internacionais em 2020. A gente vem aprendendo jogar esse tipo de competição. Acho que o Corinthians é o favorito pela história, tradição, rodagem em competições internacionais. Mas chegamos com bons resultados nessa Sul-Americana. É a melhor campanha entre os quatro times que estão na semifinal, mas isso não nos dá o favoritismo para o duelo. É muito difícil, jogo de alto nível, e sabemos que o Corinthians é muito forte lá dentro (Neo Química Arena)", disse o mandatário à ESPN.