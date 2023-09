Presidente do América-MG critica arbitragem e dispara: 'Operação Salva Vasco'

O profissional destacou que o América dominou o Vasco no primeiro tempo, destacando que o clube mineiro chutou dez vezes no gol e o goleiro Léo Jardim foi o grande destaque. No entanto, foi com a expulsão de Maidana que Salum disse que a "Operação salva Vasco" começou.

Depois, ainda falou que o gol do Cruzmaltino deveria ter sido anulado por uma falta de Paulinho no jogador do América-MG no início do lance que gerou o tento.

"Vamos dar um jeito: nosso melhor jogador é expulso. Agora é só ir no VAR e olhar o gol do Vasco. No lance anterior ao gol do Vasco, nosso zagueiro sofreu uma falta, o Paulinho foi com a sola. Todo mundo foi no juiz pedindo para ele olhar o VAR e ele disse que não era para expulsão. Como que não era para expulsão? Era falta. Se não era para expulsão, era pelo menos falta. Ele tinha que anular o gol, porque foi uma falta indecente", comentou Salum.

Em seguida, Marcus Salum ainda pontuou um lance que aconteceu já no fim do jogo, em que Pedrinho foi empurrado perto da grande área por um defensor do Cruzmaltino.

O dirigente apontou que não achou pênalti, mas demandou uma explicação sobre o motivo pelo qual o VAR não chamou o juiz de campo para sequer revisar o lance.

"E depois, aos 54 (minutos), o jogador empurra o Pedrinho na linha da área e o jogador estava com um pé dentro da área. Eu acho até que não foi pênalti, mas ele mandou tocar (o jogo). Por que ele mandou tocar? Pelo risco do América empatar. Infelizmente eu vou dizer para alguns times que estão sofrendo aí: a camisa pesa, de novo, no futebol brasileiro. Isso aqui é uma vergonha. Duro entrar no vestiário e ver os jogadores chorando. Jogamos muito mais que o Vasco, mas fizeram tudo para o Vasco ganhar aqui hoje", ressaltou o profissional.