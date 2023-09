Palmeiras vai jogar com camisa verde e meiões brancos contra o Boca Juniors, pela Libertadores

Pelo lado do Boca, vestimenta tradicional: camisa azul e amarela, shorts e meiões inteiramente azuis com detalhes em amarelo.

Em relação ao último jogo da Libertadores, o empate sem gols com o Deportivo Pereira, no Allianz Parque, Abel Ferreira voltará a contar com Gabriel Menino, que cumpriu suspensão, e Luís Guilherme, recuperado de um estiramento na coxa direita. Por outro lado, Dudu é baixa, e segue se recuperando de cirurgia no joelho.

Depois do duelo na Argentina, o time comandado por Abel Ferreira retorna o foco ao Brasileirão para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada, às 18h30 de domingo, 1° de outubro, no Estádio Nabi Abi Chedid. O Palmeiras está na segunda posição, com 44 pontos, sete a menos que o líder Botafogo.

(Foto: Reprodução/Conmebol)