Palmeiras tem semana com batalha na Bombonera e duelo fora de casa com Bragantino

O Palmeiras terá a última semana de setembro e o início de outubro longe de sua casa, com compromissos importantes visando os objetivos na temporada.

Quase um mês após seu último compromisso pela Libertadores, a equipe comandada por Abel Ferreira volta a focar no torneio continental. Nesta quinta-feira, o Verdão visita o Boca Juniors, na Bombonera, em duelo de ida da semifinal da competição, às 21h30 (de Brasília).

Depois disso, o Alviverde busca voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para tentar diminuir a distância para o líder Botafogo que segue isolado na ponta da tabela. No domingo, o Palmeiras vai até Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid.