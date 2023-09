Palmeiras começa a vender ingressos nesta terça para semifinal contra o Boca

Os sócios palmeirenses terão os descontos previstos em cada plano e exclusividade na compra dos ingressos via internet até quinta-feira, às 10h, quando começará a comercialização para o público em geral.

A partir das 12 horas desta quinta, os associados do clube e donos de cadeiras cativas terão acesso às vendas de entradas para a partida. O setor de cobrança, localizado no 1º andar do prédio administrativo do clube social, não realizará mais a venda de ingressos físicos.

Para ter acesso aos descontos oferecidos pelos planos do Programa Avanti, basta o sócio-torcedor do Palmeiras selecionar um ingresso de um setor contemplado por seu plano e, no procedimento de compra, ativar o seu benefício clicando em "Adicionar um desconto".

Neste jogo, o novo sistema de reconhecimento facial para acesso ao Allianz Parque estará em funcionamento em todos os setores do estádio (com exceção dos camarotes) - Gol Sul, Central Oeste, Superior Sul e Superior Oeste (Portão A), Gol Norte, Superior Norte e Superior Leste (Portão B) e Central Leste (Portão C), além do setor Visitante (Portão D).