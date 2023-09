Novorizontino vence o lanterna ABC e recupera posição no G4 da Série B

O Novorizontino venceu o lanterna ABC por 2 a 1, em duelo da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte. Com o resultado, a equipe paulista retomou seu lugar no G4 e fica na terceira posição, com 51 pontos, enquanto o adversário segue em último lugar, com 16.

Na próxima rodada, o Novorizontino duela com o Guarani,no sábado, às 17 horas (de Brasília), no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O ABC, pro sua vez, recebe a Ponte Preta, às 18 horas,no Frasqueirão, no Rio Grande do Norte.

O Novorizontino havia perdido seu lugar no G4 nesta rodada devido à vitória do Juventude. A equipe, então, entrou em campo determinada a recuperar a quarta colocação. Com quase dois minutos de jogo, Aylon colocou a equipe da casa na frente. Zé Mateus avançou e profundidade e tocou na área para Aylon, que não desperiçou e deu a vantagem ao Tigre.