Nestor não descarta deixar o São Paulo por "sonho" de jogar na Europa e dá conselhos a novos garotos de Cotia

Um dos heróis do título inédito do São Paulo na Copa do Brasil, o meio-campista Rodrigo Nestor vive novo momento de ascensão no Tricolor. O jogador foi destaque nos dois jogos da final do torneio ? inclusive, recebendo o prêmio de melhor em campo no Morumbi ? e lidera estatísticas no elenco são-paulino desde 2022. Apesar de ter renovado o contrato até 2027, o atleta não descarta deixar o clube para realizar o sonho de jogar na Europa, mas nega ter recebido proposta para sair na última janela de transferências.

"Não vou mentir, é o sonho de todo jogador: primeiro, fazer história no clube que foi criado e, depois, seguir outros caminhos. São ciclos e o futebol é assim, as coisas vão acontecer no momento certo. Se for para ser agora, se for para ser depois... Já fiquei muito ansioso por causa disso, hoje em dia não fico mais. Tenho plena consciência que vai acontecer no momento certo", disse o meia em entrevista à Rádio Transamérica.

"Não chegou nada até mim e acho que mesmo se tivesse chego, eu não iria. O meu momento é um pouco mais para frente. Sou jogador do São Paulo, tenho contrato até 2027, estou muito feliz aqui, não a toa renovei meu contrato. Vamos deixar as coisas acontecerem", completou.