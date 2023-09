Muricy rasga elogios a Dorival e destaca habilidade do técnico para "lidar com o grupo"

Nesta segunda-feira, o ex-treinador e atual coordenador de futebol do São Paulo Muricy Ramalho conversou exclusivamente com a TV Gazeta e comentou sobre a importância de Dorival Júnior na conquista da Copa do Brasil. Neste domingo, o Tricolor empatou com o Flamengo em 1 a 1 no Morumbi pelo jogo de volta da final e garantiu a conquista inédita do torneio.

Para Muricy, Dorival, além de ser um ótimo entendedor do esporte, também sabe lidar bem com as pessoas e isso foi fundamental para o elenco tricolor.

"O nosso técnico, além de ser um grande técnico taticamente e tecnicamente, é uma pessoa que sabe lidar com o grupo, sabe lidar com os jogadores. O Luciano e o James, por exemplo, que ficaram na reserva ajudaram muito, não criaram em momento algum nenhum problema. Isso aí é comando, isso aí é o técnico. Um técnico não pode ser só bom dentro do campo, tem que ser fora do campo também. Saber lidar com seres humanos. Então o Dorival fez muita diferença", comentou.