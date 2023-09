Luis Enrique tranquiliza torcedores após lesão de Mbappé: "Não foi um problema sério"

O Paris Saint-Germain goleou seu rival Olympique de Marseille por 4 a 0 no último domingo, mas o torcedor do PSG também teve motivos para se lamentar por causa de Mbappé. Após sofrer uma pancada no tornozelo, o craque saiu de campo aos 30 minutos do primeiro tempo, dando uma nova "dor de cabeça" para o técnico Luis Enrique.

Durante entrevista coletiva após o jogo, o treinador do PSG falou sobre a situação do atleta e minimizou o ocorrido.

"Não foi um problema sério. Ele estava com dores e era difícil para ele jogar, então o mais inteligente foi sair do campo. Foi só um golpe", comentou o técnico espanhol.