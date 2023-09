Lugano é vítima de furto de celular em jogo do São Paulo e detém suspeito

Durante a festa no Morumbi antes do início do jogo entre São Paulo e Flamengo, o ex-jogador Diego Lugano foi furtado enquanto interagia com torcedores do lado de fora do estádio. O suspeito pegou o celular do bolso do uruguaio e tentou fugir pelo meio da torcida.

No entanto, Lugano percebeu rapidamente que o aparelho foi tirado da sua calça e conseguiu ir atrás do possível responsável pelo furto. O ídolo do Tricolor conseguiu agarrá-lo e levou o homem para dentro dos portões do Morumbi.