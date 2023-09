Luciano vira exemplo após virar reserva em plena final: "Entendeu a situação"

Luciano é o vice-artilheiro do São Paulo na atual temporada, com dez gols, atrás apenas de Calleri, com 12, além de ser o principal "garçom" ao lado de Wellington Rato, com oito assistências, números que o colocam como jogador mais decisivo do elenco em 2023.

"Isso pra mim é de uma satisfação e prazer muito grande. Mesmo com 40 jogadores no elenco, todos se mantêm motivados, cada um tentando buscar seu espaço. Isso é muito difícil de acontecer. Tivemos oito resultados negativos recentemente e em nenhum momento senti esse grupo desmoronando, diminuindo o ritmo. Prazeroso poder estar à frente de um grupo como esse", completou Dorival Júnior.

Para a partida da próxima quarta-feira, contra o Coritiba, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, a tendência é que Luciano seja um dos titulares, já que começou a partida contra o Flamengo no banco de reservas. Independentemente do seu status atual no elenco, o camisa 10 já tem seu nome escrito na história do clube.