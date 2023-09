Jornais estrangeiros repercutem final da Copa do Brasil e destacam pressão sobre Sampaoli

"Flamengo perdeu a final e pode demitir Sampaoli", escreveu o jornal Olé, da Argentina.

Na Europa, o veículo português A Bola, destacou a má fase que vive o clube carioca, que se estendeu com a perda do título da Copa do Brasil neste domingo. Além disso, lembrou dos resultados negativos do Flamengo sob o comando de Sampaoli.

O jornal Marca, da Espanha, repercutiu a "crise" pela qual passa o treinador ex-Sevilla. A equipe rubro-negra foi eliminada de mais uma competição e não vence há quatro jogos.

A mídia espanhola também apontou a postura de Sampaoli ao fim da partida. Após o apito final, o técnico se dirigiu aos vestiários sozinho e não recebeu a medalha do vice-campeonato da Copa do Brasil.

"Sampaoli perde a Copa do Brasil e sai sem receber a medalha, mas não pede demissão", manchetou o jornal Marca, da Espanha.