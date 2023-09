Joia boliviana, Miguelito perde espaço no profissional do Santos

Ainda que com poucas chances no profissional, o jovem está sendo convocado para representar a Bolívia, entrando em campo nos amistosos contra Panamá, Equador e Chile. Nas Eliminatórias, contra Brasil e Argentina, ele não saiu do banco de reservas.

Já no sub-20, são oito jogos, com nove gols anotados. O jogador chegou a treinar com o time principal no período, mas não teve oportunidade em meio à má fase do clube. O contrato dele com o Santos termina em abril de 2027.