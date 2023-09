Jogadores do São Paulo se credibilizam a ídolos após conquistarem Copa do Brasil; veja quem são

Com o inédito título da Copa do Brasil conquistado neste domingo, contra o Flamengo, no Morumbi, alguns jogadores do São Paulo se credibilizaram ao status de ídolo do clube. Enquanto alguns já haviam erguido a taça do Campeonato Paulista em 2021, outros aguardavam ansiosamente a oportunidade de, enfim, gritar "é campeão" com a camisa tricolor.

É verdade que o título paulista de 2021 acabou com uma fila do São Paulo de mais de oito anos, mas o fato de se tratar de um Estadual, que hoje possui bem menos prestígio em relação às outras competições, além do fato de os estádios estarem fechados à época por causa da pandemia, diminuiu um pouco a relevância daquela conquista.

Por isso, nomes fundamentais para o 22º título paulista do São Paulo, como Luan e Luciano, autores dos gols da equipe na grande final, no Morumbi, embora contem com o carinho da torcida, não são considerados ídolos absolutos do clube.