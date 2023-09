João Victor Oliva e Renderson Oliveira, do hipismo adestramento, registram novos índices olímpicos

Em clima de "esquenta" para o Pan, João Victor Marcari Oliva montando Escorial Campline e Renderson Oliveira com Fogoso Campline estrearam na sexta-feira, 22/9, no Concurso de Dressage / Adestramento Internacional CDI4* de Hagen, na Alemanha. O Grand Prix, válido para obtenção de índice olímpico para os Jogos de Paris 2024, foi dividido em duas disputas: uma valendo vaga no GP Special e outro no GP Freestyle.

A dupla João Victor/Escorial atingiu 71.348% de nota média final, resultado que rendeu o 4º lugar entre 24 competidores de 14 países e vaga no GP Special. O resultado rendeu mais um Índice Mínimo de Elegibilidade (MER, na versão em inglês) para aos Jogos de Paris 2024 estabelecido pela Federação Equestre Internacional (FEI) que é de 67% no Grand Prix e com juíz FEI5*, outro requisito obrigatório: os alemães Elke Ebert e Evi Eisenhardt e a britânica Isobel Wessels. Neste domingo, 24, a dupla registrou 71.149% no GP Special, emplacando em 5º lugar.

Renderson Oliveira, que estreou este ano no circuito internacional depois de formar conjunto com o olímpico Fogoso Campline em 2022, também pontuou acima do Índice Mínimo de Elegibilidade para os Jogos de Paris ao atingir 69.413% de nota média final no Grand Prix, se posicionando em 10º lugar entre 24 competidores.