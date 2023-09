Jair comemora vitória e afirma que Vasco seguirá na briga contra o rebaixamento: "Não estamos satisfeitos"

O Vasco venceu o América-MG, nesta segunda-feira, no Independência, por 1 a 0, em partida atrasada da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os cruzmaltinos deixaram a zona de rebaixamento do torneio nacional.

O herói da partida foi o volante Jair. O jogador entrou no segundo tempo e fez o gol vascaíno nos acréscimos.

Jair vibrou com o gol e destacou a grandeza do Vasco.