Gustavo Gómez conheceu primeira derrota pelo Palmeiras contra o Boca Juniors

O zagueiro Gustavo Gómez, consolidado na zaga do Palmeiras e com status de 'xerife', pela torcida, e também pelo técnico, que manteve a braçadeira de capitão com o paraguaio, demorou 11 jogos para ser derrotado pela primeira vez com a camisa do clube, justamente contra um adversário que o Verdão tem pela frente: o Boca Juniors.

O paraguaio chegou ao Alviverde no meio de 2018, emprestado pelo Milan, e fez sua estreia em duelo contra o Vasco, em agosto, pelo Brasileiro, título conquistado pelo Palmeiras ao fim da temporada. Sob comando de Felipão, formou uma dupla de zaga com Luan, que bateu o recorde palmeirense de menos gols sofridos na história dos pontos corridos: 26.

Foi em outubro do mesmo ano, em duelo de ida da semifinal da Libertadores, que o jogador sofreu sua primeira derrota pelo Verdão: 2 a 0 para o Boca Juniors, na Bombonera. O duelo marcou também a estreia de Gómez como titular no torneio continental. Antes disso, Gómez conquistou nove vitórias e dois empates.